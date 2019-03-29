«Кузбасс в порядке». Сегодня в регионе прошёл массовый субботник

Волонтёры, студенты, работники предприятий отчищали города и поселки от снега и мусора. К акции присоединились и представители областного Совета народных депутатов.

Весна окончательно взяла свои права, и весь Кузбасс дружно вышел на улицы, взяв в руки инструменты. Как всегда, небывалую активность проявили кузбасские коммунисты. Только в областном центре участие в субботнике приняли представители всех коммунистических ячеек, независимо от возраста. Члены КПРФ — народ дисциплинированный.

Не отставали и члены либерал-демократической партии. Они пытались показать себя настоящими соколами Жириновского.

В Мысках на субботник вышел практически весь город. Чиновники не стали исключением, показав пример остальным. В результате практически весь снег был расчищен, а мусор под ним собран.

Такой же энтузиазм показали и жители Калтана. За лопаты взялись также новокузнечане, анжерцы, жители Ленинска-Кузнецкого. Слоган «Кузбасс в порядке» полностью оправдал свое название. Порядка значительно прибавилось.