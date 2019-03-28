В Кемерове открылась выставка «Кузбасс — кладовая России»

Она посвящена 300-летию образования области. Уникальные документы, фотографии и карты.

Более 300 документов. Самый ранний — 1717 год. Уникальные материалы представили шесть ведущих архивов страны.

Архивисты отмечают, регион богат не только углём, как это принято считать, но и железной рудой, марганцем, практически всей таблицей Менделеева. А промышленное освоение Кузбасса началось именно с золотопромышленности. Причем, добывать ископаемые нашим предкам приходилось куда тяжелее, чем в наши дни.

Выставка — часть цикла исторических мероприятий. В следующем году экспозиция будет посвящена добыче руды. А в 2021 году, в год 300-летия Кузбасса, — истории угольной промышленности региона.