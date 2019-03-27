Кузбасс ждёт активный строительный сезон

В областном центре прошла выездная пресс-конференция. Участники осмотрели социальные объекты, которые возводятся по федеральным программам.

Активно продолжается строительство новой цифровой школы в Лесной Поляне. Первые сваи уже забиты. Идет монтаж стен подвала. Образовательное учреждение вместит более тысячи учеников.

До 2021 года в области появится 18 новых детских садов, 7 из которых уже в процессе возведения.

За 2 месяца 2019-го кузбасские строители ввели почти 41 тысячу квадратных метров жилья. Лидером в этом рейтинге стал Кемерово — более 5 тысяч. Всего в этом году планируют застроить 760 тысяч квадратных метров. Что на 100 тысяч больше, чем в прошлом.

С 2017 в Кузбассе успешно реализуется программа Минстроя «Стимулирование развития жилищного строительства». Это — дополнительное финансирование. А значит, развитие инфраструктуры региона.

Ломать — не строить. Специалисты ведут работы не только по вводу в эксплуатацию нового жилья, но и по ликвидации объектов незавершенного строительства. Так, например, в областном центре выявлено 58 таких конструкций. Некоторые уже снесены.

В Кузбассе продолжается реализация масштабных проектов. Квартал искусств, кадетский корпус, кассационный суд и не только. Свой 300-летний юбилей регион встретит обновленным.