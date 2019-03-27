Кемеровская область равно Кузбасс. Регион официально получил второе название

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о включении нового наименования Кемеровской области в Конституцию страны.

«Включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции», — говорится в документе. Администрация президента будет учитывать эти изменения при переиздании текста Конституции.

Напомним, Сергей Цивилев предложил придать названию Кузбасс официальный статус в ноябре 2018-го.

«Больше 80% жителей хотят, чтобы термин «Кузбасс» имел такое же юридическое значение, как и Кемеровская область», — сказал губернатор.