«Где ты, мама?». Мы продолжаем знакомиться с детьми, которые ждут счастливых перемен в своей судьбе

Генеральный партнер проекта компания ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов присутствия. Реализуя проект «С заботой о будущем», Группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей. Кстати, герои нашего сегодняшнего сюжета живут в детском доме, который поддерживает компания ТАЛТЭК.

Таня и Кирилл — двойняшки. Сестра на 10 минут старше брата. Однако, для них — это не повод для споров. Они во многом дополняют друг друга. Таня — добрая, спокойная, вдумчивая. Кирилл — веселый и непоседливый. Дети хорошо учатся, участвуют и побеждают в разных олимпиадах. Из школьных предметов Таня предпочитает окружающий мир, информатику, английский. Кирилл — чтение, русский, математику. В детском доме ребята меньше года.

Кирилл любит рисовать, а Таня — вышивать крестиком, танцевать, а недавно еще начала заниматься вокалом. И уже есть первые результаты.

Воспитатели отмечают, Таня — аккуратистка. Хорошо следит за своими вещами и ухаживает за братом. Где нужно, подскажет. Бывает и пожурит. Все же старшая. В их шкафчиках всегда идеальный порядок. Если берутся за какое-то дело, то выполняют его добросовестно. Оба с удовольствием учатся готовить.

В свободное время ребята также предпочитают быть вместе — дружно делают уроки, играют, гуляют. Их желания не всегда совпадают, но они умеют договариваться.

Таня любит кошек и в будущем мечтает стать ветеринаром. Кирилл еще не определился с планами на взрослую жизнь. Но точно знает, что всегда будет поддерживать сестру. Недавно выучил стихотворение, которое созвучно с его стремлениями.

Педагоги уверены, что в полной мере дети смогут раскрыться именно в семье. Где папа по-мужски приучит к дисциплине. В большей степени это касается Кирилла. А мама даст необходимую ребятам заботу и ласку.

Для будущих родителей телефон детского дома «Гвоздика»: 7-10-57; опеки и попечительства: 2-03-15, код Киселевска: (38464).