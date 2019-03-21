Сразу ряд соглашений о социально-экономическом сотрудничестве были подписаны в обладминистрации

Управляющая компания «Талдинская» взятые на себя обещания в прошлом году выполнила. На реализацию социальных программ области ей было направлено 33 миллиона рублей. Кроме того, УК «Талдинская» выступила спонсором строительства памятника жителям г. Кемерово, принявшим детей блокадного Ленинграда, скульптуры «Геолог» в Новокузнецке. И это только малая часть проектов, направленных на социально-экономическое развитие Кузбасса. Так, в 2018 году компания профинансировала ремонт кровли детского сада в поселке Шахтер Яшкинского района.

Показатель по отчислениям в бюджет — рекордный. Принципиальным для компании является уплата налогов в России и родном Кузбассе, где находятся активы «Талдинской».

Прямые инвестиции в модернизацию и перевооружение производства составили 2,3 миллиарда рублей.

Подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Администрацией области для компании — хорошая традиция. В 2018 году она завершила строительство очистных сооружений Шахты «Талдинская-Южная». Их планируют запустить в этом году. В 2018 году шахтой «Кыргайская» были введены в эксплуатацию дополнительные блоки дегазационных установок. Это повысило безопасность труда работников.

В 2019 году компания продолжит вкладывать в техническое переоснащение угледобывающих активов. Начнется строительство современной обогатительной фабрики, что позволит создать порядка 400 рабочих мест. Запланированы инвестиции в размере 5,5 миллиардов рублей.