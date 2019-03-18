Степан, Егор и Наташа – новые герои проекта «Где ты, мама?»

За 11 лет существования на юге Кузбасса проекта «Где ты, мама?» семью нашли 350 малышей. Теперь и зрители СТС могут познакомиться с детьми, которые ждут счастливых перемен в своей судьбе. Генеральный партнер проекта компания ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов присутствия. Реализуя проект «С заботой о будущем», Группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей.

Когда в гости заходит старший брат, для малышей всегда большой праздник. Он и обнимет, и поиграет, и опытом поделится.

Ребята в детском доме уже больше года. И все это время тесно общаются. Старший, Степа, следит за тем, как живется младшим — Егору и Наташе. При этом он успевает хорошо учиться, помогать воспитателям в группе, увлекается спортом — футболом, хоккеем и не только настольным. На уроках по социально-бытовому ориентированию с удовольствием готовит. Мальчик вежливый, внимательный, общительный и целеустремленный.

Младший Егор во всем берет пример с брата. Спешит на помощь окружающим, ответственно выполняет все поручения. Любит физкультуру, с удовольствием учится читать. У него хорошо развита мелкая моторика. Егор любит играть с мелкими деталями.

Наташу в шутку называют дублером воспитателя. Девочка очень внимательная, замечает любой непорядок или проблему и всегда старается ее устранить, помочь. И не важно, детям или взрослым. Играть больше всего любит с бусинками, стразами, обожает собирать пазлы. Наташа — подвижный ребенок, хорошо развита физически. Имеет особенность — практически не разговаривает. Но регулярные занятия приносят результат.

Педагоги детского дома уверены, что еще больший прогресс у Наташи будет при семейном воспитании, где взрослые смогут ей уделять много времени. Братья обязательно помогут.

Для будущих родителей телефон управления опеки и попечительства: 32-29-74, код Новокузнецка (3843).