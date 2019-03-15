«Земский доктор». В Кузбассе продолжается реализация программы, направленной на привлечение медицинских кадров на село

Ликвидировать кадровый дефицит в медицине. Такую задачу поставил Владимир Путин в февральском послании к Федеральному собранию. Один из способов — программа «Земский доктор», которая действует в стране с 2012 года. Успешно реализуется она и в Кузбассе. В частности, в Новокузнецком районе.

Если театр начинается с вешалки, то лечение пациентов — с приема у врача-терапевта, который не только проведет осмотр и выпишет лекарства, но и, в случае необходимости, направит к узкопрофильным специалистам. Каждый день врач Сосновской амбулатории Марина Шервуд принимает в своем кабинете десятки людей. Все они — жители поселков и сел Новокузнецкого района. Ехать в городскую поликлинику – далеко. И люди за помощью обращаются в местное медицинское учреждение.

В Сосновской амбулатории Марина Шервуд работает с 2017 года. До этого более пяти лет принимала пациентов в поликлинике Новосибирска. Когда переехала в Новокузнецк, решила рассмотреть все возможные варианты для трудоустройства. Провела мониторинг вакансий как в городских, так и в сельских лечебных учреждениях.

Грамотный врач — находка для любого медицинского учреждения. Особенно для сельских поликлиник и больниц, где вопрос дефицита кадров особенно актуален. Чтобы привлечь медиков в деревни и поселки в России с 2012 года действует программа «Земский доктор», согласно которой врачи, решившие лечить деревенских жителей, получают единовременную выплату в размере миллиона рублей. В Кузбассе эта программа тоже успешно реализуется. Так, в Новокузнецком районе за последние три года в села трудоустроились 12 специалистов. В их числе — Марина Шервуд.

Войти в эту программу пока могут только специалисты в возрасте до пятидесяти лет. Однако, этот вопрос уже обсуждается на федеральном уровне. В послании к Федеральному собранию Владимир Путин предложил ограничения снять, чтобы привлечь в села еще больше докторов и ликвидировать дефицит кадров в медицине.