Кузбасс готовится к половодью

Сегодня на аппаратном совещании, которое прошло в областном центре, обсудили противопаводковые мероприятия. Сергей Цивилев подчеркнул, имущество, которое попадает в зоны возможного подтопления, должно быть застраховано до 1 апреля.

Начальник областного департамента по ЧС Константин Стефанский доложил, что в Кузбассе этим вопросом занимаются сразу 9 страховых компаний. Средняя стоимость полиса — полторы тысячи рублей. 670 домов застрахуют за счет областного бюджета, 84 – за счет местных бюджетов.

Как отметил Стефанский, в зону возможного подтопления в регионе могут попасть 186 населенных пунктов с проживающим населением 20089 человек, среди которых 4116 детей.

Вскрытие рек в этом году ожидается 14-17 апреля. Тогда же в еженедельном режиме будет организована работа межведомственного штаба по контролю за пропуском ледохода и паводковых вод.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области