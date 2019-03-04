Кузбасские школьники проверили свои знания на всероссийской олимпиаде по физике, информатике и математике

И вновь крупнейшая электросетевая компания в России предлагает кузбасским школьникам стать участниками Всероссийской олимпиады «Россети». Чтобы претендовать на победу, ученикам старших классов необходимо выполнить задания по трем предметам: физике, информатике и математике.

Победителей первого очного этапа ждет следующий. Уже в Красноярске. Комплексные задания проверяют не только знания ребят в естественных науках, но и их творческие способности. Умение решать прикладные задачи будет оцениваться профессиональным жюри. Финальный, третий этап пройдет в Москве.

В этом году участников олимпиады в Кузбассе в три раза больше, конкурентность выше. Желание стать победителем — у каждого. Те, кто успешно пройдет все три этапа, получают право участвовать в энергетической проектной смене, организуемой компанией «Россети». Также победители олимпиады получают возможность претендовать на корпоративную стипендию при поступлении в профильный ВУЗ.