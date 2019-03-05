На улучшение инфраструктуры железной дороги Кузбасса в 2019 году поступит более 8 млрд рублей

Как отметили в областном департаменте транспорта и связи, инвестиции ОАО «РЖД» в инфраструктуру железной дороги Кузбасса в 2019 году превысят вложения 2018 года на 5 млрд рублей.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, эти средства направят на модернизацию и капитальный ремонт более 170 км путевой инфраструктуры, приобретение 14 грузовых электровозов серии 2ЭС6 и 18 маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ. Продолжатся работы по техническому перевооружению современной системы управления стрелками и сигналами на станции Новокузнецк-Пассажирский.

Строительно-монтажные работы по перевооружению устройства контактной сети начнутся и на перегоне Бочаты–Артышта. В планах: реконструкция тяговой подстанции Киселевск, приобретение технических средств обеспечения транспортной безопасности вокзалов на станциях Кемерово, Прокопьевск, Анжерская и моста через Томь на 47 км перегона Предкомбинат–Правотомск и др.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области