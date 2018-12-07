Волейбольный «Кузбасс» уверенно завершил раунд одной шестнадцатой финала кубка Европейской конфедерации

Накануне в трёх партиях при домашних трибунах он обыграл черногорское «Единство».

Историческая игра в жизни кемеровского волейбольного клуба, вызвала большой интерес. Болельщики пришли поболеть за команду и посмотреть на волейбол европейского уровня. Тем более, что команда из черногорского городка Биело-Поле — лидер национального первенства.

На выезде кемеровчане уже обыграли своего визави. Теперь сибирякам предстояло добиться победы при родных стенах. В Кемерово волейболисты приехали после затяжного гостевого турне.

С хорошим настроением кемеровчане вышли на игру, введя в строй резервистов. Гости смогли немного охладить их пыл и даже повели в счете. Но уже в конце первой партии «Кузбасс» подтвердил статус фаворита.

Во второй и третьей партиях он был уже неудержим — 25-16 и 25-19. Уверенный шаг в 1/ 8 финала престижного кубкового турнира ЕКВ. На этом этапе соперник серьёзнее — польский клуб «АЗС — Ольштин». Однако, болельщики верят, что кемеровчане смогут продолжить победную поступь во втором по значимости волейбольном турнире Старого Света.