В связи со штормовым предупреждением энергетики и коммунальщики дежурят в усиленном режиме

Как сообщила областная служба контроля за работой систем жизнеобеспечения, к аварийным ситуациям на объектах ЖКХ и энергетики готовы более 800-т бригад предприятий и муниципалитетов, два областных аварийно-восстановительных отряда в Кемерове и Гурьевске. Проверена техника, генераторы, запас ГСМ и других материалов.

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса провел селектор с Тисульским районом по вопросам работы котельной в поселке Белогорск. Главе района Дмитрию Панину и ресурсоснабжающей организации поручено усилить надежность работы оборудования, создать местную аварийную бригаду, организовать ночное дежурство.