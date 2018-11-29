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В связи со штормовым предупреждением энергетики и коммунальщики дежурят в усиленном режиме

Другие новости от 29.11.2018

Как сообщила областная служба контроля за работой систем жизнеобеспечения, к аварийным ситуациям на объектах ЖКХ и энергетики готовы более 800-т бригад предприятий и муниципалитетов, два областных аварийно-восстановительных отряда в Кемерове и Гурьевске. Проверена техника, генераторы, запас ГСМ и других материалов.

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса провел селектор с Тисульским районом по вопросам работы котельной в поселке Белогорск. Главе района Дмитрию Панину и ресурсоснабжающей организации поручено усилить надежность работы оборудования, создать местную аварийную бригаду, организовать ночное дежурство.

 

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