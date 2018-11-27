Кемеровского пенсионера «вылечили» от несуществующей болезни за 130 000 рублей

В полицию города Кемерово обратился 70-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенника.

Как выяснили правоохранители, на телефон пострадавшего позвонил неизвестный. Он смог убедить кемеровчанина, что анализы крови, которые тот недавно сдавал, оказались очень плохими и врачи диагностировали у него смертельное заболевание. Однако, существует экспериментальное лекарство, которое могло бы ему помочь.

Под этим предлогом аферист убедил мужчину перевести на свой счет 130 000 рублей, объяснив, что препарат придет пострадавшему по почте. Но посылка так и не пришла.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности мошенника. Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы сроком на 5 лет.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области