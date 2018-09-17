В Новокузнецке привели в порядок излюбленное место горожан — гору Соколиную

Здесь находится смотровая площадка и лесной массив — популярное место для пикников.

Здесь почти все, как в спартанском сражении — воины в доспехах. Правда, вместо мечей и щитов — перчатки и мусорные пакеты. Бой за чистоту начался на одном из излюбленных мест новокузнечан — горе Соколиной. Перед стартом — энергичная разминка для поднятия духа.

Со смотровой площадки город можно увидеть с высоты птичьего полета. Это причина ее большой популярности среди новокузнечан. Рядом — лес. Здесь часто устраивают пикники. Результат — горы мусора: пластиковые бутылки, пакеты, стеклянные банки и картонные упаковки.

Наталья ТРУБЕЦКАЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КУЗБАССКОЙ АССОЦИАЦИИ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ

«Соколуху» давно не убирали. Наверное, с года 2014-го. Потому что здесь труднодоступный проезд. Если еще и дождик, то уже не проедешь. В этом году мы все-таки решили вернуться сюда и навести здесь чистоту. Чтобы было чище, чтобы было краше и лучше.»

Массовый тематический субботник состоялся в Новокузнецке в рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем». Он проходит в 163 странах и территориях. К спартанской битве присоединилось около ста человек — студенты, волонтеры, экологи, представители торговых организаций города. Общая площадь уборки составила 15 гектаров.

Анна ПЯТНИЦКАЯ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Новокузнецк, традиционно, уже седьмой год проводит мероприятия в рамках всемирной уборки «Сделаем». Поскольку территория достаточно замусоренная и площадь большая, она была разделена на три сектора, куда направили три команды различных, которые будут каждая свой сектор убирать.»

Итоги битвы по-настоящему победоносные: почти 600 мешков мусора удалось собрать волонтерам меньше, чем за три часа. Но порядок — не единственный подарок, который подготовили участники субботника для горожан.

Дарья СТАРЦЕВА

ВОЛОНТЕР

«Это — несколько лавочек дизайнерских. Мы их придумали сами. Дизайн тоже разрабатывали. Мы их установим на смотровой площадке вверху и покрасим разными цветами. Ну, они сначала будут белые. А дальше уже жители смогут сами их как-то украшать.»

Волонтеры уверены, теперь наслаждаться видами города станет еще комфортней. А сколько времени будут радовать горожан чистый лес, просторная смотровая площадка с установленными на ней арт-объектами во многом зависит и от самих жителей.