Проект «Безопасные и качественные дороги» помогает снижать статистику ДТП в областном центре

В рамках реализации федеральной программы в Кемерове к данному моменту уже были установлены 6 приборов фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас проводится подготовка места для установки еще одного рубежа контроля скоростного режима.

Всего же за 2018 год по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Кемеровской агломерации установят 10 объектов фотофиксации нарушений ПДД. Они дополнят те 8 рубежей контроля, которые были установлены в прошлом году.

По информации администрации города Кемерово, за прошедшие 8 месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с 2017 годом, уменьшилось.

Источник: Администрация города Кемерово