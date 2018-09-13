В Кузбассе отопительный сезон начнется раньше запланированного срока

Временно исполняющий обязанности губернатора поручил запустить отопление в регионе как можно скорее.

Как написал в своем аккаунте в социальной сети Сергей Цивилев: «В Кузбассе уже заметно похолодало, а батареи не греют. Пора запускать отопление! Мы будем ориентироваться не на установленные даты, а на столбик термометра. В ряде районов тепло уже дали. В остальных я поручил запустить отопление как можно скорее».

Отметим, в областном центре тепло в дома планируют подавать 17 сентября.

Как сообщили в городской мэрии, сначала отопление запустят в больницах, школах, детских садах и учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. После, тепло начнёт поступать в жилые дома.

Горожанам рекомендуют проверить инженерные коммуникации и приборы отопления в своих квартирах.