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В садовом сообществе «Энергия» Кемеровского района ночью произошел пожар

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По предварительной версии, причиной пожара послужило нарушение эксплуатации печей.

Сигнал о возгорании поступил в 22.47. На момент прибытия первого подразделения были охвачены огнём дом, баня и дворовые постройки, произошло частичное обрушение дома.

В результате, садовый дом сгорел и обрушился на всей площади. Надворная постройка также полностью сгорела, а внутри бани сгорели стены на всей площади.

Общая площадь пожара составила 33 квадратных метра.

Всего для тушения пожара было привлечено четыре единицы спецтехники и 16 пожарных. Потушить огонь удалось в 23:50.

 

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

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