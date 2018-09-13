В садовом сообществе «Энергия» Кемеровского района ночью произошел пожар

По предварительной версии, причиной пожара послужило нарушение эксплуатации печей.
Сигнал о возгорании поступил в 22.47. На момент прибытия первого подразделения были охвачены огнём дом, баня и дворовые постройки, произошло частичное обрушение дома.
В результате, садовый дом сгорел и обрушился на всей площади. Надворная постройка также полностью сгорела, а внутри бани сгорели стены на всей площади.
Общая площадь пожара составила 33 квадратных метра.
Всего для тушения пожара было привлечено четыре единицы спецтехники и 16 пожарных. Потушить огонь удалось в 23:50.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области