14 сентября состоится Единый день посадки леса

В Кемерове высадят почти тысячу деревьев.

Волонтёры присоединятся ко Всероссийской акции «Живи лес!».

В центре города высадят 100 молодых сосен в сквере имени Резникова, а на проспекте Притомский вдоль детской железной дороги появятся 100 берёз. Также сотню рябин и сосен высадят в зелёных зонах в жилых районах Ягуновский и Пионер.

Кроме этого волонтеры высадят кустарники шиповника, клёна, липы и сирени.

В Лесной Поляне посадят сосны, рябины, липы, клен и березы.

Источник: Администрация города Кемерово