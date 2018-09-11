В Прокопьевске 2 человека погибли при столкновении автомобиля с тепловозом

ЧП произошло накануне в районе переулка Базисный.

По установленным данным, водитель автомобиля УАЗ решил пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. В результате произошло столкновение с движущимся тепловозом

Он и 82-летняя женщина, находившаяся в автомобиле, получили травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудники полиции обращают внимание водителей на необходимость пересекать железнодорожные пути только на оборудованных для этого переездах, уступая дорогу локомотиву.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области