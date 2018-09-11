Сегодня во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум

Делегацию Кемеровской области возглавляет временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев.

Кузбасс, напомним, стал единственным «не восточным» регионом, который получил право принять участие в этом масштабном международном событии.

В его рамках наша делегация уже начала подписание соглашений с регионами России и крупными компаниями.

Так, подписано соглашение с представителями Республики Саха. Оно предполагает расширение торгово-экономических связей, увеличение товарооборота между регионами, взаимовыгодную деятельность с целью улучшения инвестиционного климата и привлечения передовых зарубежных технологий в производство. Стороны договорились об укреплении связей в сферах транспорта, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, архитектуры и строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области