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Сегодня во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум

Другие новости от 11.09.2018

Делегацию Кемеровской области возглавляет временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев.

Кузбасс, напомним, стал единственным «не восточным» регионом, который получил право принять участие в этом масштабном международном событии.

В его рамках наша делегация уже начала подписание соглашений с регионами России и крупными компаниями.

Так, подписано соглашение с представителями Республики Саха. Оно предполагает расширение торгово-экономических связей, увеличение товарооборота между регионами, взаимовыгодную деятельность с целью улучшения инвестиционного климата и привлечения передовых зарубежных технологий в производство. Стороны договорились об укреплении связей в сферах транспорта, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, архитектуры и строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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