Ежегодная школа олимпиадной подготовки для учеников 7 – 11 классов прошла в Новосибирске

В этом году в ней приняли участие 164 старшеклассника из 26 регионов России, включая и 6 старшеклассников из Кузбасса.

Подготовка школьников проводилась новосибирской физматшколой по трем направлениям: биология, физика и химия.

В течение 10 дней с ребятами занимались аспиранты и преподаватели Новосибирского и Московского государственных университетов, имеющие опыт подготовки школьников к олимпиадам высокого уровня.

Уроки проходили в форме практических работ, лекций и семинаров.

Основной задачей данного обучения является углубление знаний по выбранному направлению и подготовка школьников к участию в профильных олимпиадах.

Также, все старшеклассники, находящиеся на обучении, смогли посетить научно-исследовательские институты СО РАН и Центральный сибирский ботанический сад.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области