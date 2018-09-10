Ежегодная школа олимпиадной подготовки для учеников 7 – 11 классов прошла в Новосибирске

В этом году в ней приняли участие 164 старшеклассника из 26 регионов России, включая и 6 старшеклассников из Кузбасса.
Подготовка школьников проводилась новосибирской физматшколой по трем направлениям: биология, физика и химия.
В течение 10 дней с ребятами занимались аспиранты и преподаватели Новосибирского и Московского государственных университетов, имеющие опыт подготовки школьников к олимпиадам высокого уровня.
Уроки проходили в форме практических работ, лекций и семинаров.
Основной задачей данного обучения является углубление знаний по выбранному направлению и подготовка школьников к участию в профильных олимпиадах.
Также, все старшеклассники, находящиеся на обучении, смогли посетить научно-исследовательские институты СО РАН и Центральный сибирский ботанический сад.
Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области