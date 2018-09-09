Кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0 одолел «Университет» из Барнаула и вышел в финал Кубка Сибири и Дальнего Востока

Сегодня, 9 сентября, на площадке спортивного комплекса «Арена» в Кемерове пройдет финальный матч среди мужских команд памяти известного волейбольного тренера Ю. П. Фураева.

Турнир проводится под эгидой Всероссийской Федерации волейбола.

Новосибирский «Локомотив» в пяти партиях обыграл красноярский «Енисей».

Таким образом, сегодня «Университет» и «Енисей» встречаются в матче за III место.

«Кузбасс» и новосибирский «Локомотив» оспорят звание за обладание Кубка Сибири и Дальнего Востока.

Матч начнется в 18:30.