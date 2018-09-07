«Пусть в мире царит красота!». В кемеровской областной библиотеке 9 сентября отметят Международный день красоты

Сотрудники подготовили поэтическую программу.

«В нашей библиотеке стало доброй традицией отмечать этот день. Ведь красота – это то, что нас окружает, доставляет нам радость, делает нашу жизнь интереснее, богаче» — рассказывают организаторы праздника.

В проведении программы примут участие представители библиотечных клубов и объединений: литературная студия «Родники Сибири», творческое объединение «Радуга созвучий», а также общественная организация «Лига защиты культуры».

Всех желающих приглашают 9 сентября в 12:00 в читальный зал отделения гуманитарных знаний (3 этаж здания №2).

Источник: Сайт Кемеровской областной научной библиотеки имени В.Д.Фёдорова