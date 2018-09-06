Суровые годы войны и блокады Ленинграда сегодня вспоминали в Кемерове

На Ленинградском проспекте в областном центре открыли мемориальный комплекс в честь защитников и блокадников Города-героя.

Немало ленинградцев в те суровые годы получили приют в Кемеровской области. На Ленинградском фронте держали оборону и бойцы, призванные из Кузбасса.

Сейчас в Кузбассе живут более 200 жителей блокадного Ленинграда.

Напомним, наш регион и Ленинградская область связаны договором о дружбе и сотрудничестве. Его подписали временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев и губернатор северной столицы Георгий Полтавченко на Петербургском Международном экономическом форуме. Стороны договорились о деловом и культурном обменах.

Создание памятника — это одна из первых ласточек в истории дружбы двух знаковых регионов.