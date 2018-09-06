Кемеровские спасатели признаны лучшими по итогам областных соревнований

Деревня Подъяково Кемеровского района на 3 дня стала местом состязаний спасателей области и ближайших регионов.

За право быть лучшими боролись команды из Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Новосибирска, Красноярского края.

Свое мастерство конкурсанты показывали в таких состязаниях как: аварийно-спасательные работы в условиях техногенной катастрофы, поисково-спасательные работы в условиях природной среды, спасение людей на водных объектах, кроссы, силовые упражнения на перекладине, ликвидация последствий ДТП, деблокировка пострадавших из машины.

По итогам соревнований первое место заняли представители Кемеровской службы спасения. Второе место – у Кемеровской областной поисково-спасательной службы. Бронзу завоевали специалисты Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда.

Данные состязания проводятся третий год подряд и посвящены памяти Героя Кузбасса Юрия Рошканюка.

Источник: Администрация города Кемерово