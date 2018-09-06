«Транспортный прорыв — современная инфраструктура» — один из приоритетов развития региона на ближайшие годы

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, для улучшения транспортного сообщения уже в ноябре расписание Кемеровского аэропорта «Леонов» пополнится новой строкой — вечерним рейсом в Москву.

Сергей Цивилев также выдвинул инициативу по переименованию Новокузнецкого аэропорта Спиченково в аэропорт имени космонавта Бориса Волынова.

Кроме того, в следующем году будет завершено строительство магистрали «Кемерово — Ленинск–Кузнецкий» с разрешенной скоростью до 130 км. в час. Новая высокоскоростная трасса поможет стать двум центрам Кузбасса — Новокузнецку и Кемерово — ближе. Время в пути сократится на 40 минут.

А в этом году уже приступили к проектированию объездной дороги вокруг Кемерова.