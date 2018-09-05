6 700 человек будут обеспечивать общественный порядок в Единый день голосования 9 сентября

Общественный порядок на избирательных участках будут обеспечивать объединенные силы МВД, транспортной полиции, Росгвардии, ГУФСИН. Также помощь им окажут представители добровольных народных дружин, работники частных охранных организаций, казаки. Всего 6 700 человек.

Перед началом голосования все участки проверят кинологи. Также на входах будут установлены рамки металлодетектеров.

Сотрудники ГИБДД также обращают внимание водителей на правила парковки возле избирательных участков – она будет запрещена в радиусе 50 метров.

По всем подозрительным людям и ситуациям граждан просят сообщать в дежурную часть органов внутренних дел Кемеровской области по номеру «02».

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области