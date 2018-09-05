Новые остановочные павильоны и столбики безопасности появились в Кемерове на остановке «КЭМЗ»

Они установлены в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Длина павильона ожидания – 4,5 м, ширина – 1,5 м, высота – 3м.

Новые объекты дорожной инфраструктуры выполнены из литого поликарбоната, металла и бронестекла. Внутри остановки оборудованы четырёхметровыми скамьями, урнами, досками для объявлений, табличками с расписанием движения общественного транспорта.

В ближайшее время новые павильоны появятся на проспекте Ленинградский, в районе Стоматологической поликлиники №11 и перекрёстка с улицей Марковцева.

А на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Нахимова, улиц Металлистов и Толстикова, у дома №19 по Бульвару строителей установили пешеходные ограждения.

Всего по городу их будет установлено 1600 пог. м.

Источник: Администрация города Кемерово