Стройотряд Кузбасского государственного технического университета стал одним из лучших в России

Этим летом студенты участвовали во всероссийской стройке «Мирный атом».

Лучший результат за всю историю участия нашего региона во всероссийской стройке. 20 бойцов стройотряда впервые трудились на таком значимом объекте, как АЭС в Озерске Челябинской области.

Михаил ФАТУЕВ

«Стройка такого масштаба для меня была в первый раз. Условия намного лучше, чем в прошлый раз. В общем, на стройке было около 700 человек. Это грандиозный масштаб. Это прям большой рывок для нашего отряда. Выезд такого масштаба. Мы рассчитывали только на лучшее. Взяли первое место по производственным показателям и второе в общем зачете.»

Это лето запомнится не только победой студентов КузГТУ. 13 стройотрядов из Кузбасса работали в регионах страны. Это рекорд для студенческого движения Кемеровской области.

Константин БЕЛОУСОВ

«Занимались в основном земельными работами, планировкой газона и посевом травы. 90 процентов выполняемых студенческими отрядами работ заключалось именно в планировке этих газонов. Остальные 10 — мелкие работы. Это штукатурные работы, малярные, постановка забора.»

Студенческие отряды действуют в Кузбассе не первый год. За это время молодые люди работали в Челябинской и Сахалинской областях, Ямало-ненецком автономном округе, Якутии, Крыму и Краснодарском крае. Сегодня они вернулись домой. Теперь несколько дней на отдых. А на следующей неделе лидерские качества потребуются снова. Уже на учебных занятиях.