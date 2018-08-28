:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

В Кемерове перекроют улицу Нахимова

Другие новости от 28.08.2018

Дорожники приступят к завершающему этапу ремонта данной улицы областной столицы. Планируется полностью заменить конструктив дороги и проложить водопропускную трубу на участке протяженностью 250 метров.

Работы начнутся сегодня, 28 августа, с 20 часов вечера.

Ранее специалисты в ходе первого этапа работ уже провели ремонт 650 метров дорожного покрытия, заменили обводнённый грунт, смонтировали 650 метров дренажной системы.

Все работы проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Источник: Администрация г. Кемерово

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально