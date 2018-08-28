В Кемерове перекроют улицу Нахимова

Дорожники приступят к завершающему этапу ремонта данной улицы областной столицы. Планируется полностью заменить конструктив дороги и проложить водопропускную трубу на участке протяженностью 250 метров.
Работы начнутся сегодня, 28 августа, с 20 часов вечера.
Ранее специалисты в ходе первого этапа работ уже провели ремонт 650 метров дорожного покрытия, заменили обводнённый грунт, смонтировали 650 метров дренажной системы.
Все работы проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Источник: Администрация г. Кемерово