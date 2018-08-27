Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Кузбасс

Посещение региона он начал с угольного разреза «Черниговец». Глава государства осмотрел территорию обогатительной фабрики, познакомился с работой объектов разреза и пообщался с рабочими. Вместе с Владимиром Путиным в Кемерово приехали министр энергетики России Александр Новак и помощник президента Андрей Белоусов.

Позже президент вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Сергеем Цивилевым возложил цветы к монументу памяти шахтеров Кузбасса в музее-заповеднике «Красная горка».

В программе рабочего визита Президента — заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Перед началом заседания глава государства осмотрел макеты объектов, которые планируются к строительству в Кемерове.