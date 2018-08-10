Журнал «Bellissimo» запустил новый — серия интеллектуальных игр «Лига первых»

Приятная атмосфера, яркие эмоции и живая музыка. Уникальный проект «Лига первых» от журнала «Bellissimo » — это не просто игра, а возможность проявить свои творческие и интеллектуальные способности, укрепить корпоративный дух и обзавестись новыми знакомствами.
Ольга ПРОКУДИНА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «BELLISSIMO»
«Это игра для всех желающих провести время не просто в хорошей атмосфере, но активно и интересно. Получить классные впечатления и хорошее настроение».
«Лига первых» — это 8 туров с вопросами разных тематик и направлений. Многие команды впервые пробуют себя в необычном формате игры.
Юрий СЕНОШЕНКО
УЧАСТНИК «ЛИГИ ПЕРВЫХ»
«Мы собрали команду — 10 человек, лучших сотрудников, чтобы отлично провести время».
Ирина ЧУПИНА
УЧАСТНИК «ЛИГИ ПЕРВЫХ»
«Мы пришли большей частью нашего коллектива, для того, чтобы попробовать. Хотим получить заряд энергии, пообщаться».
Следующая игра пройдет в сентябре в ресторане «Прованс». Еще одна возможность провести время приятно и с пользой.