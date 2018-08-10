Профессор академии наук Марк Курцер приехал в Кузбасс

Накануне он посетил Новокузнецкий перинатальный центр, а сегодня побывал в Кемерове, где встретился с будущими мамами.

Акушер-гинеколог, профессор, основатель клиник «Мать и дитя». Марк Курцер врач, который первым в России сделал эпидуральную анестезию рожавшей женщине. Его имя ассоциируется со современным акушерством. Сегодня он посетил областной перинатальный центр имени Решетовой.

Марк КУРЦЕР

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, ПРОФЕССОР

«Каким образом улучшить диагностику патологий у плода, каким образом сделать более безопасным материнство. В первую очередь, это программа. И второе, мы договорились, что сделаем обучение в наших московских госпиталях в течении года большинства ведущих врачей из акушерских стационаров Кемеровской области».

Анна Алавердян вместе с супругом пришла в областной перинатальный центр на экскурсию, а попала на встречу с Марком Курцером. Это ее первая и долгожданная беременность. Роды уже через несколько недель.

Анна АЛАВЕРДЯН

«Боюсь, есть немного, но мне кажется, все женщины должны через это пройти, потому что это большое счастье быть матерью и радоваться вместе со своим ребенком».



На встрече говорили об эпидуральной анестезии, кесаревом сечении, многоплодной беременности, партнерских родах. Марк Курцер ответил на все вопросы будущих мам. Он планирует открыть в Кемерове медицинский центр здоровья женщин и их малышей.