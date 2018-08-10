Полицейские рассказали о правилах пребывания иностранных студентов в Кузбассе

Специалисты напоминают, иностранцы, проживающие в период обучения на территории РФ, должны встать на миграционный учёт по месту жительства.
Уведомление о прибытии необходимо подать в территориальный орган УВМ не позднее 7 рабочих дней со дня приезда.
Гражданам Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии для постановки на миграционный учет отводится 30 дней.
Отметим, обязанности по предоставлению необходимых документов возлагаются на принимающую сторону- лицо, предоставившее студенту жилую площадь.
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