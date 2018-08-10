:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Полицейские рассказали о правилах пребывания иностранных студентов в Кузбассе

Другие новости от 10.08.2018

Специалисты напоминают, иностранцы, проживающие в период обучения на территории РФ, должны встать на миграционный учёт по месту жительства.

Уведомление о прибытии необходимо подать в территориальный орган УВМ не позднее 7 рабочих дней со дня приезда.

Гражданам Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии для постановки на миграционный учет отводится 30 дней.

Отметим, обязанности по предоставлению необходимых документов возлагаются на принимающую сторону- лицо, предоставившее студенту жилую площадь.

Фото: google.ru

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально