В Кузбассе пьяный мужчина угнал машину и попал в аварию

Полиция Белова установила, что мужчина приехал из Приморского края и работает на одном из предприятий города вахтовым методом. Накануне он распивал спиртные напитки вместе со своим начальникам, который и был владельцем машины.

В ходе следствия выяснено, обвиняемый взял машину, чтобы съездить за дополнительной порцией алкоголя. Не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в автоэвакуатор.

Прибывшие на место ДТП сотрудники госавтоинспекции составили на виновника аварии 4 протокола за нарушения правил. Кроме того, за угон транспортного средства в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.166. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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