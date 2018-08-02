Сотрудники областной библиотеки имени Фёдорова приглашают кемеровчан посетить читальный зал под открытым небом

Областная библиотека имени Фёдорова. Когда на улице жаркое лето, а внутри не спасает ни один кондиционер. В помещении невыносимо ни людям, ни книгам. Выход оказался очень простой – открыть читальный зал под открытым небом.

Вера НИКУЛИНА

ДИРЕКТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ ФЕДОРОВА

«Мы бы хотели, конечно, не только предложить почитать книги или журналы. Здесь у нас будет и просмотр фильмов, которые есть в фонотеке нашей библиотеки. Здесь будут встречать клубы, которые объединяют поэтов, начинающих поэтов».

Творческая площадка «Федоровский дворик» один победителей городского конкурса по благоустройству и озеленению столицы Кузбасса. Организовать читальный зал прямо на свежем воздухе удалось благодаря финансовой поддержке сибирской генерирующей компании. На спонсорские средства были установлены парковые диваны. На них можно не только отдохнуть в жаркий день, но спрятаться от дождя.

Олег БРИТВИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СГК

«Этот проект нам очень понравился. Решили, что он нужен городу. Он нужен горожанам, тем, кто любит библиотеку, кто гуляет здесь рядом, кто может просто посидеть в тени этих деревьев на лавочках, почитать, отдохнуть. Поэтому проект очень хороший, душевный».

Каждый выходной здесь кемеровчан ждут танцы эпохи романтизма, живая музыка и вокал. А также мастер-классы по рукоделию. Причем всё это бесплатно. Развлекать и поднимать настроение сотрудники библиотеки обещают до конца лета.