В Кузбассе продолжается областная акция «1 сентября каждому школьнику»

На этот раз материальную поддержку в подготовке к учебному году получили новокузнечане — около шестисот семей

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Сегодня в этом школьном спортивном зале не играют в волейбол или баскетбол. Вместо спортивного снаряжения здесь расположились торговые ряды. Областная акция «1 сентября каждому школьнику» стартовала в Новокузнецке».

Обувь, одежда, канцелярские принадлежности — исключительно местных производителей. На ярмарке представили свои товары более десяти предпринимателей из Новокузнецка, Кемерова, Юрги и других городов региона.

Ольга ПОЛЕЖАЕВА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА

«Товары все пользуются спросом. В первую очередь обувь, конечно, то есть вы можете посмотреть, что около столов с обувью у нас очень много сегодня семей. Они примеряют, выбирают. Пользуется спросом спортивная одежда, школьная форма здесь тоже представлена. И юбочки и брючки».

В регионе акция проводится уже восемнадцатый раз. В этом году в Новокузнецке материальную помощь в размере пяти и десяти тысяч рублей получат почти шестьсот семей. Многие из них приходят на ярмарку с самого утра, чтобы успеть приобрести самое необходимое.

Любовь ОГЛЫ

«Это очень существенная помощь для нас. Здесь можно выбрать хорошие вещи. Участвуем мы в первый раз. Мы взяли кроссовки из натуральной кожи, мы даже не ожидали, что здесь они есть хорошего качества. И курточку осеннюю взяли».

В этом году на проведение акции из областного бюджета было выделено более тридцати миллионов рублей. Получить материальную помощь могут семьи, чей доход на одного человека ниже прожиточного минимума. А также многодетные семьи, где воспитываются четверо и более детей школьного возраста.

Лилия ШЕЛКОНОГОВА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА

«В каждом образовательном учреждении есть социальный педагог, который знает свои семьи, тех, кто нуждается в такой помощи. Они работают с этими семьями. Информация доводится до всех родителей. Вся она размещается не только в образовательном учреждении, но и на официальных сайтах школ».



Областная акция в Новокузнецке завершилась. Однако уже в конце августа в Южной столице Кузбасса состоится ежегодный проект «Помоги собраться в школу», где на благотворительные средства родители смогут приобрести для детей необходимые вещи и школьную канцелярию.