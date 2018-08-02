Агентство по защите населения и территории Кемеровской области начало тренировки спасателей

Аварийно-спасательные работы при землетрясении, ДТП и экстремальной ситуации в горах. Спасателям агентства по защите населения и территории Кемеровской области зачастую приходится работать в опасных для жизни условиях: на высоте, воде, под завалами. Чтобы чётко выполнять все спасательные мероприятия, сотрудники агентства постоянно тренируются и отрабатывают основные навыки. Одна из площадок для этого — открытые областные соревнования.

Игорь САЗОНОВ

НАЧАЛЬНИК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

«Это,безусловно, повышение уровня спасателей, уровня подготовки спасателей, потому что мы выбираем такие места, максимально стараемся приблизить к реальным историям».



В течение нескольких дней спасатели будут соперничать в профессиональном мастерстве при работе с аварийно-спасательным инструментами и средствами для оказания первой помощи. А также в кроссе, комплексных силовых упражнениях и эстафете. Чтобы достичь максимальных результатов, нужна постоянная тренировка.

Андрей КАЗЁНОВ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

«Тренировки проходят 3 раза в неделю. Первый этап — сейчас тренируемся на верёвках, спасаем пострадавшего, зависшего на высоте. Также будут тренировка на акватории и дополнительные физические упражнения».

Ольга ТИТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«По легенде, один из участников теряет сознание на высоте. Задача остальных — помочь спасти условного пострадавшего. Когда все участники оказываются в безопасной зоне, вместе с пострадавшим задание считается выполненным».

Однако учитывается не только это. Важно при выполнении не растерять снаряжение, а также выполнить спасательные работы по всем правилам техники безопасности. Сергей Киприянов — многократный призёр. 13-летний опыт даёт о себе знать.

Сергей КИПРИЯНОВ

СПАСАТЕЛЬ II КЛАССА

«Большей частью у меня лежит к промальпам, потому что именно этим я занимаюсь, с веревками люблю работать. Также это природная, техногенная, везде всё должно нравиться, и уметь каждый человек должен, который работает спасателем. Очень многое происходит, постепенно к этому привыкаешь, что-то забывается, и постепенно к этому привыкаешь».

Областные соревнования среди спасателей проводятся третий год подряд и посвящены памяти Героя Кузбасса. Юрий Рошканюк более 20 лет работал в поисково-спасательной службе Кемеровской области, принял участие в более чем 500 спасательных операциях, в том числе авиакатастрофа аэробуса А-310 в районе Междуреченска в 1994 году, землетрясение в Нефтегорске в 1995 году, авария на шахте «Распадская» в 2010 году. Награждён орденом «Герой Кузбасса» посмертно.

Агентство по защите населения и территории Кемеровской области начала тренировки спасателей

Аварийно-спасательные работы при землетрясении, ДТП и экстремальной ситуации в горах. Спасателям агентства по защите населения и территории Кемеровской области зачастую приходится работать в опасных для жизни условиях: на высоте, воде, под завалами. Чтобы чётко выполнять все спасательные мероприятия, сотрудники агентства постоянно тренируются и отрабатывают основные навыки. Одна из площадок для этого — открытые областные соревнования.

Игорь САЗОНОВ

НАЧАЛЬНИК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

«Это,безусловно, повышение уровня спасателей, уровня подготовки спасателей, потому что мы выбираем такие места, максимально стараемся приблизить к реальным историям».



В течение нескольких дней спасатели будут соперничать в профессиональном мастерстве при работе с аварийно-спасательным инструментами и средствами для оказания первой помощи. А также в кроссе, комплексных силовых упражнениях и эстафете. Чтобы достичь максимальных результатов, нужна постоянная тренировка.

Андрей КАЗЁНОВ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

«Тренировки проходят 3 раза в неделю. Первый этап — сейчас тренируемся на верёвках, спасаем пострадавшего, зависшего на высоте. Также будут тренировка на акватории и дополнительные физические упражнения».

Ольга ТИТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«По легенде, один из участников теряет сознание на высоте. Задача остальных — помочь спасти условного пострадавшего. Когда все участники оказываются в безопасной зоне, вместе с пострадавшим задание считается выполненным».

Однако учитывается не только это. Важно при выполнении не растерять снаряжение, а также выполнить спасательные работы по всем правилам техники безопасности. Сергей Киприянов — многократный призёр. 13-летний опыт даёт о себе знать.

Сергей КИПРИЯНОВ

СПАСАТЕЛЬ II КЛАССА

«Большей частью у меня лежит к промальпам, потому что именно этим я занимаюсь, с веревками люблю работать. Также это природная, техногенная, везде всё должно нравиться, и уметь каждый человек должен, который работает спасателем. Очень многое происходит, постепенно к этому привыкаешь, что-то забывается, и постепенно к этому привыкаешь».

Областные соревнования среди спасателей проводятся третий год подряд и посвящены памяти Героя Кузбасса. Юрий Рошканюк более 20 лет работал в поисково-спасательной службе Кемеровской области, принял участие в более чем 500 спасательных операциях, в том числе авиакатастрофа аэробуса А-310 в районе Междуреченска в 1994 году, землетрясение в Нефтегорске в 1995 году, авария на шахте «Распадская» в 2010 году. Награждён орденом «Герой Кузбасса» посмертно.