В Кемерове состоялась форсайт- сессия по обсуждению Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года

На этот раз она была посвящена вопросам укрепления безопасности жизни кузбассовцев.

Угольная промышленность — основной экономический двигатель Кузбасса. Но, вместе с этим, добыча чёрного золота оказывает негативные последствия на окружающую среду: оседание земной поверхности, загрязнение воздуха и водоёмов, оползни. Решение экологических проблем заложено в стратегии развития региона. Первостепенная задача — повышение уровня жизни кузбассовцев.

Олег ТОКАРЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АКО

«Переселение жителей, которые живут на подработанных территориях, где шахты уже закрыли. Их нужно переселить в нормальные условия, рекультивировать все нарушения земли, которые были за счёт экологических ущербов прошлых лет».



По поручению Президента Российской федерации Владимира Путина уже разработана индивидуальная программа для Новокузнецка. Она предполагает снижение вредных выбросов в атмосферу более чем на 20%, газификацию частного сектора, закрытие старых котельных и открытие новых- с газоочистным оборудованием. Свежий взгляд на решение проблем сегодня представили студенты.

Галина МЕКУШ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

«Очень важно, что сегодня у нас будет отдельно работать секция молодёжи, которая попытается смоделировать, как возможно экологические приоритеты вписать, учесть в Стратегии до 2035 года».



Принять участие в создании экологического стандарта может каждый кузбассовец. Для этого на сайте Стратегии социально-экономического развития региона необходимо предложить свой проект, который в дальнейшем может быть рассмотрен в рамках очередных форсайт-сессий.