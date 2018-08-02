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Железнодорожников Кузбасса поздравили с профессиональным праздником

Другие новости от 02.08.2018

 

Торжественный прием в честь Дня железнодорожника состоялся в управлении Западно-Сибирской железной дороги. Лучших в профессии наградили ведомственными и областными наградами.

Отметим, Кузбасс обеспечивает отправление свыше 20 % всех грузов, перевозимых по железным дорогам России. На данный момент в регионе каждые сутки отгружается почти 9 тыс. вагонов с углем.

В Кузбассе проживает более 100 железнодорожных династий. Например, общий стаж семьи Котельниковых составляет 202 года, семьи Пазиных – 216 лет, династии Болбут-Евдокимовых – 122 года, Москвитиных – 98 лет.

 

 

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