В Кузбассе стартовала областная акция «Первое сентября — каждому школьнику»

В ней участвуют многодетные и малообеспеченные семьи. Родители вместе с детьми могут приобрести на специальных ярмарках товары по сниженным ценам и полностью подготовиться к школе.

Портфели, тетради, дневники. Собрать в школу ребенка для родителей — немалая сумма. Малообеспеченные и многодетные семьи стали участниками акции «Первое сентября — каждому школьнику». Она проходит в регионе уже в 18-й раз. В государственную филармонию Кузбасса за своими первыми покупками для школы пришли около восьмидесяти будущих первоклассников со своими родителями.

Артур ЧЕПКАСОВ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы помогаем порядка 5,5 тысяч семей приобрести все необходимое. Акция развивается. Мне нравится, что муниципалитеты стараются делать это не просто раздачей канцелярии, одежды. Родители могут получить консультацию логопеда, психолога, как подготовиться к школе.»

Инга Пострах воспитывает двоих детей. Сын Даниил в сентябре пойдет в первый класс. Благодаря акции, подготовить мальчика к школе ей намного легче. На ярмарке представлены товары кузбасских предприятий по сниженным ценам.

Инга ПОСТРАХ

МАМА ПЕРВОКЛАССНИКА

«Мы уже приобрели кроссовки. Нам очень все понравилось. Сейчас будем смотреть, дальше выбирать. Очень помогло нам это. Я сразу подала документы и нас пригласили.»

Каждая малообеспеченная семья сегодня получила по 5 тысяч рублей, а многодетная — по 10 тысяч. На эти цели из областного бюджета ежегодно выделяется 30 миллионов рублей. Акция продлится до 15 сентября. В ней примут участие все территории Кузбасса. А значит, все школьники успеют подготовиться к новому учебному году.