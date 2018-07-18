В Кемерово сегодня прибыла тяжелая техника для демонтажа здания ТЦ «Зимняя Вишня»

Экскаватор–разрушитель с кусачками прибыл из Екатеринбурга.

В областную столицу он доставлен на специальном автотрале из Киселевска. Путь гиганта, снятый на всех этапах командой новостей «СТС Кузбасс», составил почти шесть часов. В ближайшее время он приступит к основному этапу по сносу аварийного строения.

Напомним, первые работы после снятия ареста со здания торгового центра начались еще 14 июля.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже в батутной яме. Также здесь располагались кинозалы, где во время пожара находились целые семьи, которые пришли посмотреть премьеру мультфильма.

Многие из них не смогли выбраться из горящего здания. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них – дети.