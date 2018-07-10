В Кузбассе появилась собственная онлайн-энциклопедия

В Кемеровской области стартовал проект «Wiki Кузбасс». Запуск электронной библиотеки приурочен к 400-летию Новокузнецка. Статьи на сайте освещают различные темы. Здесь можно узнать про культуру, историю, экономику и природные ресурсы региона.

На логотипе проекта «Wiki-Кузбасс» изображены горы Шерегеша, река Томь и атрибуты угледобывающей промышленности.

«Wiki Кузбасс» — онлайн- энциклопедия региона. Дополнить её может любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте и написать материал о Кемеровской области.

Сейчас статьи перед публикацией проверяются модератором. В дальнейшем будет реализован принцип «открытой энциклопедии» — когда участники проекта смогут самостоятельно редактировать материалы на сайте.

Запуск проекта приурочен к значимым для региона событиям: 75-летию со дня образования Кемеровской области, 400-летию Новокузнецка, 100-летию Кемерова, 55-летию Таштагола.

Посетить ресурс можно по адресу: http://wiki-kuzbass.ru