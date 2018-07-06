Памятник «Первопроходцам земли Кузнецкой» открыли в Новокузнецке

Восьмиметровый монумент возвели на левом берегу Томи. Автор проекта — новокузнецкий скульптор Вадим Гусев.

Вариантов было рассмотрено множество. Но даже после того, как выбор был сделан, эскизы будущего памятника неоднократно корректировались.

Обсуждение вызывало и само место для установки. В итоге, въезд на Кузнецкий мост, связывающий современный центр города с историческим, выбрали как самых подходящий.

Увековеченные в бронзе первопроходцы, уверены в Новокузнецке, будут в центре внимания горожан и гостей не только в дни празднования юбилея, но и впредь.