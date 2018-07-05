Гастрономический тур «От пельменя до медведя» пройдет в Новокузнецке к 400-летию города

Мероприятие пройдет сегодня с 16 до 20 час. на Площади общественных мероприятий Центрального района города.

Праздник пройдет в формате городской ярмарки. Участие в нём примут местные хозяйства, товаропроизводители продуктов питания, объекты общепита, национальные общины, а также предприятия Новокузнецкой агломерации и соседних территорий.

Жителей и гостей города будут удивлять кулинарными шедеврами народности, которые проживают на территории Кузбасса, рестораны города, «бабушкина кухня» с ароматными пирогами, блинами и другой выпечкой.

Изюминкой праздника станут «Семь кулинарных чудес Новокузнецка» — 400 кг плова и пельменей, бутерброд длиной 1618 см, торты «Новокузнецк» весом 2018 г и многое другое.