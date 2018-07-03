Сильный ливень обрушился на Кемерово

Уже несколько дней подряд в регионе 30-и градусная жара сменяется грозами.

Таких гроз не помнят даже коренные кемеровчане. По улицам текут реки. И так — несколько раз в день. Ливневая канализация не успевает справляться с потоками. Местами машины даже глохнут в огромных лужах. Горожане до сих пор делятся съемками произошедшего в социальных сетях.

Во время грозы городские часы сбиваются со счёта. Показатели времени меняются каждую секунду.

Вместе с ливнями в регион пришло и похолодание. Но оно обещает быть недолгим.

Наталья ПОЛУЭКТОВА

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КЕМЕРОВСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА

«Сегодня ночь у нас будет с насыщенными, сильными осадками. Затем постепенно температура будет повышаться. И уже к выходным дням мы снова вернёмся в летнюю, хорошую погоду.»

А на ближайшие дни синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 метров в секунду, грозы, ливни и местами град. Такая погода сохранится во всей Кемеровской области и в Алтайском крае.