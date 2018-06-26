В Новокузнецке прошла аттестация на право управления маломерными судами

Чтобы получить удостоверение курсантам предстояло сдать теорию, а после продемонстрировать свои навыки вождения на воде. В этом году впервые среди желающих сесть за руль катера и гидроцикла оказались не только мужчины, но и женщины.
Чтобы получить удостоверение курсантам предстояло сдать теорию, а после продемонстрировать свои навыки вождения на воде. В этом году впервые среди желающих сесть за руль катера и гидроцикла оказались не только мужчины, но и женщины.
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