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Аккредитация

В Новокузнецке прошла аттестация на право управления маломерными судами

Другие новости от 26.06.2018

Чтобы получить удостоверение курсантам предстояло сдать теорию, а после продемонстрировать свои навыки вождения на воде. В этом году впервые среди желающих сесть за руль катера и гидроцикла оказались не только мужчины, но и женщины.

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