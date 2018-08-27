Пенсионерка из Белова более суток провела в тайге, потерявшись во время сбора грибов

Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Прокопьевскому району обратилась жительница Белова, которая сообщила, что ее мама отправилась за грибами и не вернулась. Мобильный телефон 57-летней женщины находился вне зоны действия сети.

На розыск пенсионерки немедленно были брошены сотрудники МВД, МЧС и местной администрации. С помощью сирены и световой сигнализации полицейские пытались сориентировать заблудившуюся женщину.

В результате поисковых мероприятий ее удалось обнаружить в 6 километрах от населенного пункта Оселки Прокопьевского района.

По словам женщины, она так увлеклась поиском грибов, что не заметила, как заблудилась.

Сотрудники полиции обращают внимание кузбассовцев на необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу: при себе необходимо иметь спички, компас, фонарик, медикаменты первой необходимости, заряженный телефон с запасной батареей, небольшой запас еды.

Также, важно ставить в известность близких о маршруте и времени таких прогулок.

Все это поможет избежать ненужных проблем. А порой, и предотвратить трагедию.