В Ленинском районе Кемерова на 24 часа отключат холодную воду

Причина – ремонтные работы на магистральных сетях системы водоснабжения.

Отключение запланировано сегодня, 28 августа, с 20 часов вечера и продлится до 20 часов вечера 29 августа.

Холодной воды не будет по следующим адресам:

• пр. Комсомольский, 39А, 43, 43А, 43Б, 45, 49, 49А, 49Б, 49В, 49Г, 51, 51А, 53, 53А, 53А к1, 53Б, 53В, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 67А, 69, 71, 71 к1, 70А, 70А/2, 70Б, 70/1, 70/3, 70/4, 70/5, 70/,6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 72, 72к1, 72 к2;

• пр. Ленинградский, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30А, 30Б, 30В, 30к1, 30 ст. I, 32, 32А, 32Б, 32В, 34, 34А, 34Б, 34В, 36, 36А, 36Б, 36В, 38, 38А, 38Б, 38В, 40, 40А, 40Б, 40В, 40к1;

• ул. Марковцева, 19, 20, 20Б, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 26, 26/1, 26А, 26/2;

• пр. Химиков, 37А, 39, 41, 43, 43А, 43Б, 43В.

Администрация города призывает жителей, чьи адреса попадают под отключение, подготовиться к этому заранее.

Источник: Администрация г. Кемерово